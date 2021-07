Das Unternehmen DNS:NET Internet Service GmbH plant, die Stadt Werneuchen mit Glasfaser bis in die Wohnung – sogenannten FTTH-Anschlüssen (Fiber To The Home) – zu versorgen. Dazu ist zwischen der Kommune und dem Anbieter bereits im Juni eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet worden. Zuvor hatte die Stadtverordnetenversammlung dem Projekt zugestimmt. Danach können die Einwohner künftig von leistungsstarkem und störungsresistentem High...