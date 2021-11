Es klingt ein wenig nach Alpenrepublik, nach direkter Demokratie und Politikern, die auf des Volkes Mitbestimmung Wert legen. Was in der Schweiz seit langem geübte Praxis ist, kommt in Deutschland noch auf wackeligen Füßen daher. „Warum Bürgerbegehren so selten sind, weiß ich auch nicht genau...