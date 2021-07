Mehr Bürgerservice in Bernau: Die Stadtverwaltung bietet auf ihrer Homepage jetzt auch eine Online-Terminvergabe fürs Einwohnermeldeamt an. Das teilte das Rathaus am Freitagmorgen mit.

Reservieren statt warten

Wer sich in Bernau an- oder ummelden möchte, wer einen neuen Personalausweis, Reisepass, Reisedokumente für Kinder, eine Meldebescheinigung, ein Führungszeugnis oder anderes braucht, kann den Termin dafür bequem von zu Hause aus buchen. Möglich ist das über das Reservierungsportal auf www.bernau.de . Den Link zum Buchungsportal findet man gleich auf der Startseite oben rechts. „Eine Terminreservierung ist auf jeden Fall der beste Weg, um Wartezeiten zu vermeiden“, so Stadtsprecherin Cornelia Fülling.

Sowohl das einfache Führungszeugnis als auch Meldebescheinigungen können auch online beantragt werden – und zwar hier . Die Übersendung dauert ab Antragstellung etwa eine Woche.

Sprechzeiten bietet das Einwohnermeldeamt im Neuen Rathaus, Bürgermeisterstraße 25 zu folgenden Zeiten an: Dienstag 8.30 bis12 und 13 bis 18.30 Uhr, Donnerstag 8.30 bis 12 und 13 bis 17.30 Uhr und Freitag 9 bis 12 Uhr.