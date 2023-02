Was läuft in den Abend- und Nachtstunden im Biesenthaler Stadtpark ab? Was passiert dort, wenn es dunkel ist und niemand so genau hinschaut? Laut den Stadtverordneten nicht allzu viel Gutes. Drogen würden die Besitzer wechseln, gerade Jugendliche sich dabei besonders hervortun. Stichhaltige Erkenn...