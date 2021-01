Fanni Mehner gehört zum pflegerischen Leitungsteam im Immanuel Klinikum Bernau. Dort ist sie für den „IMC/Covid-Bereich“ zuständig, der über 38 Betten verfügt. Der Bereich ist eine Vorstufe zur Intensivstation. Im Telefon-Interview mit der MOZ spricht die 36-jährige Bernauerin über die Belastungen der Pflegekräfte, die zweite Corona-Welle, ihre Überzeugung fürs Impfen und Corona-Leugner. Das Gespräch führte Christian Heinig.

Wir befinden uns mitten in der zweiten Corona-Welle. Die Zahl der Neuinfektionen geht derzeit aber zurück. Schlägt sich das auch in der Zahl der Patienten auf Ihrer Station nieder?

Noch können wir keine Veränderungen feststellen. Aber das ist normal. In den Krankenhäusern gab es bislang immer eine Zeitverzögerung. Die Belegung ist aktuell sehr schwankend. Für eine Entwarnung ist es aber in jedem Fall zu früh, auch angesichts der Virusmutationen.

Mit wie vielen Covid-19-Patienten hatten Sie seit dem Pandemie-Ausbruch zu tun?

Auf der Station haben wir seit März des vergangenen Jahres insgesamt 634 Patienten behandelt, sowohl Verdachtsfälle als auch Covid-positive Patienten.

Waren auch schwere Fälle dabei?

Ja, wir hatten alle Schweregrade dabei. Ganz leicht Erkrankte, aber auch schwer Erkrankte, für die eine Weiterbehandlung auf der Intensivstation nötig war, dann auch mit Beatmung.

Haben Sie als Bereichsleiterin trotzdem viel Patienten-Kontakt?

In den Schichten bin ich nicht eingeteilt, ich arbeite aber punktuell am Patienten. Der Großteil umfasst die Organisation, die in diesen Zeiten besonders umfangreich ist.

Ist die Station personell ausreichend besetzt?

Die Belastung ist durch Corona sicher höher als normal, aber die Personal-Situation ist stabil. Bei Bedarf können wir personelle Unterstützung aus anderen Abteilungen erhalten. Engpässe gibt es nicht.

Wie belastend ist der Job für die Pflegekräfte, seit Corona da ist?

Die Belastung ist schon groß. Wobei es Unterschiede zwischen erster und zweiter Welle gibt.

Welche?

In der ersten Welle war es für alle etwas Neues. Wir sind überrannt worden von dem Virus – wie alle anderen auch. Es gab viel Verunsicherung. Wir hatten damals keine Zeit, uns intensiv auf die Situation vorzubereiten. Deshalb war die Belastung noch höher, weil innerhalb kürzester Zeit viele Maßnahmen unternommen wurden, um isolierte Bereiche zur Verfügung zu stellen und das Personal darauf einzustellen. Alle Abläufe mussten von Normal-Station auf Covid-Bereich geändert werden. Auch bauliche Maßnahmen waren erforderlich. Da hatten wir das große Glück, dass wir den Erweiterungsbau der Klinik gerade frisch in Betrieb nehmen konnten. So hatten wir von vornherein eine Trennung zwischen Covid-Patienten und Nicht-Covid-Patienten. Es gab keine Schnittstellen, auch nicht beim Personal.

Was ist nun in der zweiten Welle anders?

Geändert hat sich, dass sich die neuen Strukturen eingeschliffen haben. Es sind Routinen entstanden, was wichtig für die Arbeit ist. Man muss auch sagen: Covid war ja nie weg. Im vergangenen Sommer sind die Zahlen zwar gesunken, aber wir hatten immer Covid-Patienten. Damit war auch der Prozess von Beginn an bis jetzt nie unterbrochen.

Hatten Sie mit der zweiten Welle gerechnet?

Gehofft haben wir, dass sie ausbleibt, mit ihr gerechnet aber schon. Die Wissenschaftler hatten es ja prognostiziert. Die Frage war immer nur: wann und in welchem Ausmaß.

Wie hat sich der Arbeitsalltag mit den Patienten durch Corona verändert?

Neu ist vor allem die Distanz zu den Patienten. Die Hygieneregeln schreiben das vor. Besonders ausgeprägt ist es im Covid-Bereich, wo die Aufenthalte im Patientenzimmer wegen der Infektionslage sehr kurz sind.

Wie schützen Sie sich vor Corona?

Auf der Station trage ich ganz konsequent eine FFP2-Maske. Eine persönliche Schutzausrüstung muss nicht sein. Die trägt man nur direkt im Covid-Bereich.

Wie groß ist der Verschleiß an Schutzausrüstung pro Schicht?

Genaue Zahlen kann ich nicht nennen, aber es gilt die Regel: Bei jedem neuen Patientenkontakt muss eine neue Schutzkleidung angelegt werden. Dabei macht es keinen Unterschied, ob es sich um einen Patienten mit Verdacht auf Covid oder mit einer bestätigten Infektion handelt. Der Aufwand ist derselbe.

Was gehört zur Schutzkleidung?

Neben der FFP2-Maske sind das Haube, Schutzbrille, Kittel und zwei Paar Handschuhe.

Warum zwei?

Für den unwahrscheinlichen Fall, dass ein Handschuh nicht dicht ist. Außerdem ist es fürs Entkleiden wichtig.

Als wichtiger Aspekt beim Schutz gegen Corona gelten auch die Impfungen. Im Immanuel Klinikum wurde damit Ende Dezember bei Mitarbeitern begonnen. Haben Sie sich impfen lassen?

Natürlich habe ich mich impfen lassen, selbstverständlich. Wir haben ja alle das gleiche Ziel: die Beendigung der Pandemie. Und dafür ist die Impfung ein wesentlicher Schritt. Und ich bin ganz froh darüber, dass ich die Möglichkeit hatte, dies hier vor Ort zu machen – und nicht den aufwendigen Weg in ein Impfzentrum auf mich nehmen musste.

Können Sie verstehen, wenn Kollegen eine Impfung ablehnen oder skeptisch sind, zum Beispiel, weil sie dem Impfstoff nicht trauen?

Aus meiner Sicht ist es wichtig, Impfungen zu bewerben. Was ich aber auch wichtig finde, ist, die Ängste der Mitarbeiter und Kollegen ernst zu nehmen und darüber in den Austausch zu gehen. Und auch zu raten, sich über seriöse Stellen zu informieren. Es gibt ja auch viele unseriöse Seiten im Internet.

Was halten Sie von Corona-Leugnern, die es sogar beim Einkauf ablehnen, eine Maske zu tragen?

Die Bekämpfung der Pandemie ist eine Aufgabe der gesamten Bevölkerung. Jeder muss seinen Beitrag leisten. Was ich im Klinikum jeden Tag sehe, ist, dass meine Kollegen unter vollstem Einsatz und über das Maß hinaus alles geben, um zum Teil schwerstkranken Menschen zu helfen. Deshalb ist es mir umso wichtiger, an alle zu appellieren, sich an die beschlossenen Regeln zu halten. Es geht nur gemeinsam.

Mehr zu Corona und den Folgen in Brandenburg und Berlin gibt es auf unserer Themenseite.