Die überparteiliche Forderung Bernaus, ein Impfzentrum in der 40.000-Einwohner-Stadt einzurichten, ist von BVB/Freie Wähler im Gesundheitsausschuss des Landtags am Mittwoch vorgetragen worden. Leider sei es nun „traurige Gewissheit“, dass das Impfzentrum in Bernau nicht kommen werde, erklärte...