Gemeinsam mit verschiedenen Ärzten sowie unter Mithilfe zahlreicher ehrenamtlicher Helfer bereitet die Gemeinde Wandlitz ihren nächsten kommunalen Impftag vor. Dieser findet am Sonnabend, 31. Juli, zwischen 8.45 und 16 Uhr in der Sporthalle an der Grundschule im Ortsteil Wandlitz statt. Als Impfstoff steht dieses Mal ausschließlich Biontech zur Verfügung. Geplant wird derzeit mit rund 500 Impfdosen. Möglich ist sowohl eine Erst- als auch eine Zweitimpfung.

Sorgeberechtigte müssen die Kinder begleiten

Erstmals besteht auch für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren die Möglichkeit, sich impfen zu lassen. Möglich wird dies, da sich erstmalig auch Kinderärzte beim Impftag engagieren. Voraussetzung für die Impfung von Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren ist das Vorliegen einer Einverständniserklärung der Sorgeberechtigten. Außerdem müssen Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren von einem Sorgeberechtigten begleitet werden. „Wir möchten möglichst allen, die Interesse an einer Impfung haben, ein entsprechendes Angebot machen“, so Bürgermeister Oliver Borchert.

Anmeldungen für einen Impftermin sind im Buchungsportal auf der Wandlitzer Interseite www.wandlitz.de möglich. Dort sind auch die notwendigen Formulare eingestellt, die vorab ausgedruckt und ausgefüllt mitgebracht werden sollten. Ebenso sollte nicht vergessen werden, den Personalausweis, Impfausweis sowie die Krankenversichertenkarte mitzubringen.