Die Pflegekräfte an der Belastungsgrenze, Personalmangel in Kliniken und Krankenhäusern, fehlende Ärzte auf dem Land – das oft gelobte deutsche Gesundheitssystem kommt an seine Grenzen. Zu Beginn der Corona-Pandemie wurde noch für die Mitarbeiter in den Seniorenheimen geklatscht, inzwischen si...