Wer sich mit der Basdorfer Geschichte befasst, kommt am ehemaligen Zwangsarbeiterlager an der früheren Reichsstraße 109 in Basdorf nicht vorbei. Von 1943 bis1945 schufteten dort Zwangs- und Fremdarbeiter für das Brandenburgische Motorenwerk (BRAMO). Etwa zur Mitte 1938 wurden Arbeiten zur Reparat...