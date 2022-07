Mit Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei jetzt Diebe, die bereits vor Monaten im Kaufpark Eiche ihr Unwesen getrieben haben.

Wie Polizeisprecherin Bärbel Cotte-Weiß am Donnerstag erklärte, sollen eine Frau und ein Mann, beide mittleren Alters, bereits am 4. November 2021 in der Filiale der Parfümerie Douglas mindestens zweimal Parfüm im Wert von jeweils 600 Euro gestohlen haben.

© Foto: Polizei

Bislang verlief die Fahndung nach den beiden erfolglos. Deshalb wurden nun die Bilder aus der Überwachungskameras veröffentlicht, um den Dieben womöglich mit Hinweisen aus der Bevölkerung habhaft zu werden.

Deshalb fragt die Polizei, wer die abgebildeten Personen kennt und weiß, wo sie sich eventuell aufhalten.

