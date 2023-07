Die Kriminalpolizei Barnim ermittelt aktuell zu einem Diebstahl, bei dem eine Frau ihr Portemonnaie verloren hat. Der Vorfall ereignete sich am 28.10.2022 in einem Verbrauchermarkt in der Bernauer Straße in Panketal. Der materielle Schaden beläuft sich auf rund 300 Euro. Die Ermittler verfügen über Bilder einer Überwachungskamera, die die mutmaßlichen Täter zeigen. Bisher konnten jedoch noch keine Identitäten geklärt werden.

Wer kennt diese beiden Männer? Die Polizei Brandenburg bittet um Mithilfe.

© Foto: Polizei Brandenburg

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Barnim unter der Rufnummer 03338 3610 sowie nimmt die Polizeiinspektion Barnimsowie hier entgegen.

