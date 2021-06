Die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Lobetaler Ehrenamtsagenturen kehren aus dem coronabedingten Home-Office zurück. Am kommenden Montag, 28. Juni, beziehen sie wieder ihre Beratungsräume in Bernau und Ahrensfelde. Das teilte die Agentur am Dienstag mit.

Einsatzmöglic...