Mit einem Eilantrag zur Gemeindevertretersitzung am kommenden Dienstag, 15. Juni, will sich die Panketaler Fraktion von BVB/Freie Wähler der Wasserproblematik in der Gemeinde annehmen. Das teilte die Partei am Sonnabend mit. Auf einer Sondersitzung des Hauptausschusses waren zuvor Ziele und Maßnah...