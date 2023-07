Die Polizei ermittelt zu einem Waffendiebstahl im Panketaler Ortsteil Zepernick. Durch die Veröffentlichung von Fahndungsfotos erhofft sich die Kripo Hinweise auf die Täter.

Der Diebstahl liegt bereits mehr als ein Jahr zurück. Am 7. Juni 2022 waren nach Angaben der Polizei zwei Personen in eine Garage auf einem Privatgrundstück an der Robert-Koch-Straße eingebrochen. Neben Werkzeugen seien dort aus einem gesicherten Waffenschrank fünf Jagdwaffen entwendet worden.

Wer kennt diese Männer?

Da die bisherigen Ermittlungen nicht zur Identifizierung der Tatverdächtigen geführt haben, wurden auf der Grundlage eines richterlichen Beschlusses nun Fotos der Tatverdächtigen veröffentlicht.

Wer kennt diesen Mann? Die Polizei sucht zwei Waffendiebe, die in Panketal ihr Unwesen getrieben haben.

© Foto: Polizei Brandenburg

Wer die abgebildeten Personen erkennt und Angaben zu ihrer Identität oder auch ihrem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, die Polizei unter 03338 3610 zu informieren. Die Polizei sucht auch Zeugen, die am 7. Juni 2022 zwischen 5.30 und 7 Uhr an der Robert-Koch-Straße etwas beobachtet haben, das für die Ermittlungen von Bedeutung sein könnte. Hinweise können auch über die Internetwache unter www.polizei.brandenburg.de gegeben werden.