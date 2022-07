Regionales Obst und Gemüse, aber auch Käse-Feinkost aus den Niederlanden: Saskia Nöring bietet im Grünbär-Naturkostladen in Bernau eine bunte Produktpalette an. In den vergangenen Monaten kamen trotzdem weniger Kunden in den Laden in der Innenstadt. © Foto: Conradin Walenciak