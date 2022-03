Sollen russische Waren im Sortiment bleiben? Der Krieg in der Ukraine hat Auswirkungen auf die Supermärkte und Discounter in Bernau. Aldi, Lidl, Netto und Co. haben allerdings unterschiedliche Lösungen gefunden, wie mit Produkten aus Russland – beispielsweise Wodka – umgegangen werden soll. (Symbolbild) © Foto: Marc Tirl/dpa