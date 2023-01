Das Laden-Sterben in der Bahnhofspassage geht weiter. Am Montag hat auch das Spielzeuggeschäft „Zwergnase“ in Bernau seine Türen für immer geschlossen. Damit gibt es in ganz Bernau kein Spielzeug-Geschäft mehr.

„Wir bedauern die Schließung sehr“, sagt Lutz Bennhardt, der Center-Manager i...