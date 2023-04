Seit Jahren wird geredet, doch nun soll er wirklich kommen. Die Rüdnitzer warten dringend auf einen modernen Einkaufsmarkt. Und das, obwohl in nur fünf Kilometern Entfernung sämtliche Discounter und Vollsortimenter erreichbar sind. „Ob in Bernau oder in Biesenthal, wir finden dort alle Märkte ...