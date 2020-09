Der Lidl an der Birkholzer Straße, Ecke Alt Zepernick in Panketal wird vergrößert. Das hat die Gemeindevertretung am Dienstagabend mehrheitlich beschlossen. Damit ist das Gremium den Abstimmungsergebnissen aus Ortsentwicklungs- und Hauptausschuss gefolgt. Geplant ist eine Erweiterung der Verkaufs...