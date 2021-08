„Das hier ist der Tinto“, sagt Lehrerin Stephanie Petri und zeigt auf das Stofftier, dass sie sich als Handpuppe übergestülpt hat. Zehn Mädchen und Jungen sind begeistert von ihrem neuen Klassenkameraden, der sie in ihrer ersten Schulzeit begleiten wird. In ihrer ersten Schulstunde in der Grundschule „Am Pfefferberg“ in Biesenthal dürfen sie dabei helfen, die Fehler, die Kater Tinto in ihre Namen auf der Tafel eingebaut hat, zu korri...