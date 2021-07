Ein besonderes Jubiläum feiern Heinz und Edith Steg am Sonnabend (24. Juli 2021). Dann jährt sich der Tag, an dem sie sich das Ja-Wort gaben, zum 65. Mal. Bevor die Panketaler ihre eiserne Hochzeit im Kreise ihrer Familie feiern, stattete ihnen Bürgermeister Maximilian Wonke einen Besuch ab, um zu dem freudigen Ereignis zu gratulieren: „Herzlichen Glückwunsch zu 65 Ehejahren! Das ist wirklich eine stolze Leistung. Ich wünsche Ihnen, dass Sie weiterhin gesund bleiben und noch viele glückliche Jahre miteinander verbringen werden.“

Das Geheimnis der langen großen Liebe

Der Besuch des Bürgermeisters wurde von Tochter Helga Malz in die Wege geleitet und sorgte für eine freudige Überraschung. „Das ist wirklich eine große Ehre für uns“, sagte Heinz Steg. Ein Geheimnis für eine so lange Beziehung hat das Paar nicht. Neben der Liebe gehören Ehrlichkeit und Treue, aber auch Kompromisse dazu.

Beim Sommernachtsball in Lindenberg kennengelernt

Die heute 86-Jährigen lernten sich auf dem Sommernachtsball in Lindenberg kennen. Dort gingen sie am 24. Juli 1956 auch das Eheversprechen ein. Gemeinsam haben die Eheleute fünf Kinder, die zum Großteil in der Gegend geblieben sind. Edith und Heinz Steg sind aber auch stolz auf ihre sechs Enkel und acht Urenkel. Sie freuen sich immer, wenn die große Familie zusammenkommt. Das Ehepaar ist im Laufe ihres gemeinsamen Lebens häufiger umgezogen und wohnte unter anderem in Lindenberg, Schönerlinde und Buch. Seit 15 Jahren lebt Familie Steg im Haus ihres Sohnes in Neu-Buch, einem Wohngebiet in Schwanebeck. Dort sind sie rundum versorgt und nicht weit von ihren Liebsten entfernt.