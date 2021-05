Mehrere Autobrände in der Region beschäftigen zurzeit die Polizei im Barnim. In Bernau gingen in der Nacht zum 10. Mai gleich drei Autos an der Gorkistraße in Flammen auf. Drei Tage später brannte ein Volvo am Finower Weg in Biesenthal aus.

Polizei geht von Brandstiftung aus

Bislang geht die Poliz...