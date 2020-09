Die Strafanzeige datiert von Anfang Februar. In der Gemarkung Bernau, Flur 4, Flurstücke 67/1 und 184, werde Abwasser unbehandelt auf den Erd-/Waldboden aufgeleitet, meldet der Anzeigenerstatter per E-Mail an die Internetwache der Brandenburger Polizei. Es dauert nur wenige Tage, da wird er bereits...