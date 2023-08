Kürzlich öffnete ein neuer Foodtruck in Bernau seine Rollläden: Beim „Space Burger“ im Schönfelder Weg werden – wie der Name schon erahnen lässt – Burger verkauft. Ein Burger kostet dort ungefähr zehn Euro. Nicht jeder hält diesen Preis jedoch für angemessen. In den sozialen Netzwerk...