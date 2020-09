Auto an Auto, Schritttempo – und die Uhr tickt. Das war das Szenario am Montagmorgen am Autobahndreieck Barnim. Wegen der Brückenbauarbeiten auf der A10 in Pankow und Birkenwerder traf die jüngste Sperrung auf dem nördlichen Berliner Ring diesmal auch voll den Berufsverkehr. Es bildeten sich zu...