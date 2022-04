Ein Einkaufszentrum in Schwanebeck war in der Nacht zu Freitag, 22. April, das Ziel von Einbrechern. Gegen 3 Uhr machten sie sich dort zu schaffen. Allerdings wurden sie von zwei Objektschützern dabei gestört. Wie die Polizeidirektion Ost am Freitagmorgen mitteilte, standen sich dann die Einbreche...