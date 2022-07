Der Holland-Park Berlin-Brandenburg zieht seit Anfang April Besucher und Besucherinnen an. „Es läuft noch viel besser, als wir das erwartet hatten“, sagt Theo Roelofs, der Geschäftsführer des Parks. Er spricht von bis zu 1500 Gästen an Tagen unter der Woche, am Wochenende kämen sogar doppel...