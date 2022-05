Das „PUNKmeetsSKA“-Festival findet am ersten Juli-Wochenende zum zweiten Mal in Biesenthal statt. Veranstalter Mathias Hartmann peilt dabei einen neuen Besucher-Rekord an. „Bei der ersten Auflage hatten wir eine bombastische Stimmung“, sagt er. „Das wollen wir dieses Jahr wieder erleben.“ © Foto: Alwin Richter