Ein eindrucksvolles Comeback hat das Inselleuchten-Festival am Wochenende in Marienwerder gefeiert. Auf der Bühne gaben sich die Stars die Klinke in die Hand. Die Gäste konnten auf dem Festival-Gelände an der Leesenbrücker Schleuse im atemberaubenden Ambiente der illuminierten Natur wandeln, sch...