Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehren Wandlitz, Klosterfelde und Stolzenhagen sind am Freitagabend (14. Juli) nach Wandlitz ausgerückt. Zeugen hatten gegen 19.40 Uhr den Notruf gewählt, nachdem sie das Feuer in einer leerstehenden Baracke in der Straße Am Güterbahnhof entdeckt hatten.

Aufmerksam geworden waren die Zeugen wohl auch, weil Knallgeräusche aus der brennenden Baracke zu hören waren. Wodurch diese entstanden, ist bislang noch unklar.

Polizei ermittelt nun zur Brandursache in Wandlitz

Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten innerhalb der Baracke brennenden Unrat feststellen. Die Flammen waren laut der Feuerwehr vor Ort schnell gelöscht. Verletzt wurde dabei niemand. Die Ursache für den Brand ist noch unklar. Ermittler der Polizeiinspektion Barnim sollen nun herausfinden, ob der Brand durch mutwilliges Handeln zustande kam.