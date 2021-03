Schon bei der Anfahrt der Feuerwehren war im Grund genommen alles zu spät: Das Wohnhaus in der Basdorfer Straße Zur Heide stand lichterloh in Flammen, für das Gebäude gab es keine Rettung mehr. „Die Bewohnerin befand sich bereits in einem Krankenwagen, sie wurde betreut´“, berichtete am Dienstag die Wandlitzer Gemeindewehrleiterin Anke Müller. Exakt um 2.05 Uhr waren die Wandlitzer Wehren alarmiert worden. Im Wohnzimmer eines Einfamilienhauses in der Straße Zur Heide in Basdorf war das Feuer ausgebrochen. Die 81-jährige Bewohnerin konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und mit Hilfe der Nachbarn die Feuerwehr alarmieren. Es wurde niemand verletzt. Aus Sicherheitsgründen mussten die Bewohner der beiden Nachbarhäuser für eine Stunde die Häuser verlassen.

Bis sieben Uhr löschten die Kameraden der Wehren aus Basdorf, Schönerlinde, Schönwalde und Wandlitz, so Anke Müller. Auch am Dienstag loderten tagsüber immer noch Flammen auf, sodass weiterhin gelöscht wurden. Kriminaltechniker untersuchten am Dienstag den Brandort.