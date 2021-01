In den Nachmittagsstunden des 31.12.2020 geriet aus bislang ungeklärter Ursache eine Jagdkanzel in Brand. Die Jagdkanzel, die in der Wensickendorfer Straße in Wandlitz in Höhe des Friedhofs aufgestellt worden war, konnte in der Folge nicht mehr benutzt werden.

Die Kriminalpolizei ermittelt.