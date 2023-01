In der Gemeinde Wandlitz mussten Feuerwehrkräfte am Vormittag des 27. Januars zu einem Brand ausrücken. Zuvor war in einem Einfamilienhaus an der Hauptstraße im Ortsteil Schönwalde ein Brand in einer Küche ausgebrochen. Die Bewohnerin konnte gerettet werden.

Die Feuerwehrleute waren gegen 11.40 Uhr in die Hauptstraße gerufen worden. Wie ein Sprecher der Regionalleitstelle in Eberswalde sagte, brannten Einrichtungsgegenstände in der Küche des Hauses.

Frau kam ins Krankenhaus

Die Bewohnerin musste von den Einsatzkräften der Feuerwehr aus dem Haus gerettet werden und kam anschließend mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus.

Ermittler der Polizeiinspektion Barnim haben Ermittlungen zur Ursache des Brandausbruches aufgenommen.

Vermutlich sei der Brand in Wandlitz von einem Gasherd auf andere Gegenstände übergesprungen, hieß es dazu von der zuständigen Polizei. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro beziffert.