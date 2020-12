Nicht mehr lange, dann ist Silvester. Doch viele Menschen in Bernau und dem Barnim fragen sich: Darf man an Silvester nun trotz Corona Feuerwerk zünden? Und falls ja: in welchem Rahmen?Kontrollen von VerkaufsverbotSicher ist zunächst einmal: Der Verkauf von Feuerwerk ist in diesem Jahr in ganz Deu...