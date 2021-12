Auf Grundstücksbesitzer und Gewerbetreibende in Panketal kommen Steuererhöhungen zu – zumindest, wenn es nach der Gemeindeverwaltung geht. Man wolle sich an das Steuerniveau der Nachbarkommunen und des Landes annähern, heißt es in der Beschlussvorlage. Seit einiger Zeit liege man nämlich deut...