Neue Betreiberin der Eisdiele „Eisschleuse“ in Zerpenschleuse: Inken Herion hat das Café komplett neu eingerichtet und schon etliche Kunden bedient. Sie hofft auf die Corona-Lockerungen, um endlich auch die Kunden im schicken Inneren des Cafés an Tischen bedienen zu dürfen. © Foto: Hans Still