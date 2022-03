Im neuen Schuljahr sollen in Bernau die vor dem Krieg in der Ukraine geflüchteten Kinder den Regelbetrieb in den Kitas und Schulen der Stadt besuchen. Die Einrichtungen werden damit vor große Herausforderungen gestellt, sagt Bürgermeister André Stahl. (Symbolbild) © Foto: Jens Büttner/dpa