So soll der Holland-Park in etwa aussehen, wenn die Bauarbeiten beendet sind: In den zahlreichen Gastronomie-Bereichen werden holländische Spezialitäten angeboten, es gibt eine große Spiele- und Kletterhalle sowie einen 21 Meter hohen Rutschenturm. Noch in diesem Frühjahr soll der Park eröffnen. © Foto: Grafik: Holland-Park