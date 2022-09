Der junge Herbst wirft den Kühlschrank an. Gerade einmal zwei Grad Celsius hält der frühe Freitagmorgen bereit, als Isabelle Czok-Alm (Linke) und Mathis Oberhof in Basdorf am Ort des Klimaprotestes zusammenkommen. Zu zweit stehen sie in Basdorf an der Kreuzung Prenzlauer Straße/Bahnstraße beiei...