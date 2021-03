Märkische Fußballträume: Grün-Weiss Ahrensfelde kämpft um den Aufstieg aus der Landesliga in die Brandenburgliga. Trainer Sven Orbanke trainiert seit der Saison 2015/16 den Verein an der Grenze zu Berlin. Der ehemalige DDR-Liga-Spieler (160 Einsätze für Rotation Berlin) hat bereits in der Sai...