In Bernau haben sich eine neue Kinderärztin und ein Gastroenterologe niedergelassen. Wie die Stadtverwaltung am Donnerstag berichtete, eröffneten Dr. Marion Schoo und Dr. Rüdiger Schoo ihre Praxen vor wenigen Tagen in der Breitscheidstraße 46 (Haus 2). Das von der Straße etwas zurückgesetzte u...