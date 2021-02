Die Brandenburgklinik Berlin-Brandenburg in Bernau feiert am 12. Februar Jubiläum: Vor 30 Jahren, am 12. Februar 1991, sind die ersten Patienten im Kursaal, heute Teil des Haus Barnim, in der Michels Klinik begrüßt worden. „Dieser Tag ist für uns ein ganz besonderer“, sagt Klinikgeschäftsf...