Reichsbürger haben offenbar versucht, in der ehemaligen Goebbels-Villa am Bogensee bei Wandlitz ein Dorf für ihren Fantasiestaat „Königreich Deutschland“ (KRD) zu errichten. Das berichtete am Donnerstag t-online.de nach umfangreichen Recherchen. Das Nachrichtenportal hat dafür unter anderem den E-Mail-Verkehr zwischen dem selbsternannten König Peter I. (Peter Fitzek) und Gründungsmitgliedern des Vereins „Leben & Kreativ Campus (LKC) B...