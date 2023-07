Warum die Polizei nicht über die Evakuierung am Bahnhof reden will

Was war in dem Koffer, den ein Mann im RE3 dabeihatte? Was hatte er vor? Seit die Polizei den Zug in Bernau stoppte und den Verdächtigen festnahm, hüllt sich die Behörde in Schweigen. Dafür gebe es jedoch triftige Gründe.