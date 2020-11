Zu einem Großbrand ist es in Werneuchen an der Freienwalder Straße (B 158) am Montagabend gegen 18 Uhr gekommen. Ob Menschen bei dem Brand zu Schaden kamen, ist noch nicht bekannt.

Als die Feuerwehren eintrafen, schlugen die Flammen bereits aus dem Dach des Einfamilienhauses in der zweiten Reihe heraus. Sieben Freiwillige Feuerwehren sind im Einsatz. Sie kommen aus Werneuchen, Krummensee, Seefeld-Löhme, Schönfeld, Eiche, Ahrensfelde.

B 158 in Werneuchen ist gesperrt

Die Feuerwehr aus Altlandsberg ist mit der Drehleiter im Einsatz. Der Brandort wurde weiträumig abgesperrt, um die Löscharbeiten zügig durchführen zu können. Sie werden voraussichtlich noch längere Zeit in Anspruch nehmen.

Die B 158 wurde vom Edeka-Markt bis zum Kreisverkehr für den Fahrzeugverkehr gesperrt.