Ein Wasserrohrbruch hat am Dienstagvormittag in Ahrensfelde zu einem deutlichen Druckverlust in den Leitungen geführt.

„Um kurz nach 10 Uhr erhielten wir die Meldung, dass an der Bahnstraße/Ecke Clara-Zetkin-Straße massiv Wasser aus dem Boden austritt“, sagte der Bauleiter des Wasser- und Abwasserzweckverbandes Ahrensfelde/Eiche (WAZV), Jörg Lampson.

Durch kurzfristige Maßnahmen konnte bereits eine halbe Stunde später die Versorgung fast aller Haushalte in dem Bereich gesichert werden. Lediglich siebzehn Kunden erhielten zunächst kein Wasser. „Sie wurden gegen 15.30 Uhr wieder versorgt“, so Lampson. Eine Vertragsfirma hat noch am Mittag die Suche nach der Ursache für den Wasserrohrbruch aufgenommen.