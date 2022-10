Am Helios-Klinikum Berlin- Buch, das auch viele Patienten aus dem Barnim stationär und ambulant versorgt, ist am Montag der erste Spatenstich für eine Erweiterung erfolgt. Insgesamt werden in den viergeschossigen Neubau rund 20 Millionen Euro, darunter drei Millionen Euro Fördermittel, investiert...