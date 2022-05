Eine unrühmliche Bilanz zieht die Polizei im Barnim nach den Feierlichkeiten zum Herrentag an Christi Himmelfahrt. Bei mehreren Schlägereien gab es Verletzte. In Schönow verlor ein Mann sogar das Bewusstsein. Die größten Tumulte gab es aber in Wandlitz , wo die Polizei mehr als einmal gefordert ...