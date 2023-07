Seit gut 15 Monaten ist der Holland-Park bei Berlin inzwischen geöffnet. Und im Freizeitpark in Panketal – direkt am Ortseingang Schwanebeck – vergeht seitdem kaum ein Monat, in dem keine neuen Attraktionen vorgestellt und neue Bauabschnitte im Park fertiggestellt werden. So auch im Juli 2023. Pünktlich zum Beginn der Sommerferien in Berlin und Brandenburg berichtet Geschäftsführer und Gründer Theo Roelofs von weiteren Angeboten für die ganze Familie.

Sommersaison – gehen sie in Betrieb: der „Hasenhüpfer“, der „Tulpenturm“, das holländische Karussell und die Pferdereitbahn. Neu dazu kommt außerdem „Lisa’s Koffieshop“, in dem holländische Spezialitäten und frische Backwaren angeboten werden. Benannt ist dieser nach Roelofs jüngster Tochter. Angekündigt hatte Roelofs die neuen Attraktionen schon vor einiger Zeit, jetzt – zum Start der– gehen sie in Betrieb: der „Hasenhüpfer“, der „Tulpenturm“, das holländischeund die Pferdereitbahn. Neu dazu kommt außerdem „Lisa’s Koffieshop“, in demund frische Backwaren angeboten werden. Benannt ist dieser nach Roelofs jüngster Tochter.

Großes Highlight im Holland-Park ist das neue Kettenkarussell

Laut Geschäftsführer sind die Pferdereitbahn, der „Hasenhüpfer“ und das Karussell geeignet für Kinder ab zwei Jahre. „Mit den Pferden kann man sich auf einen spannenden Ausritt begeben, auf den Hasen können die kleinen Gäste des Holland-Parks echte Freudensprünge erleben“, so Roelofs. Im Karussell und im „Tulpenturm“ könne man beschwingt ein paar Runden drehen, letzterer ist für Kinder ab vier Jahre geeignet. Es handelt sich dabei um ein Kettenkarussell, das sich in bis zu 14 Metern Höhe dreht.

Holland-Park ab sofort auch weitere Spielmöglichkeiten. So können sich die Besucher laut Roelofs auf dem großen Hüpfkissen, dem neuen Wasserkissen, einem Slackline-Parkour und diversen Bodentrampolinen austoben. Sämtliche Spielplätze im Außengelände können kostenfrei besucht und genutzt werden. Neben den neuen Fahrgeschäften bietet der Außenbereich imab sofort auch weitere Spielmöglichkeiten. So können sich die Besucher laut Roelofs auf dem großen Hüpfkissen, dem neuen Wasserkissen, einem Slackline-Parkour und diversen Bodentrampolinen austoben. Sämtlicheim Außengelände könnenbesucht und genutzt werden.

Im Holland-Park können die großen und kleinen Gäste ab sofort auf einem hollänidschen Karussell ihre Runden drehen.

© Foto: Anke Jobs

Seit Eröffnung im April 2022 schon eine Million Besucher

kostenlos kann diese Angebote allerdings bald eine ganze Familie in Anspruch nehmen. Im Holland-Park wird nämlich demnächst der einmillionste Besucher seit der Eröffnung im April 2022 erwartet. „Einen ganzen Tag lang kann sich der Gewinner oder die Gewinnerin dann mit seiner oder ihrer Familie im Park austoben“, sagt Roelofs. Eintritt kosten dagegen unter anderem die Spiel- und Kletterhalle, die Dschungel-Halle an der historischen Windmühle und der Rutschenturm. Völligkann diese Angebote allerdings bald eine ganzein Anspruch nehmen. Imwird nämlich demnächst der einmillionste Besucher seit der Eröffnung im April 2022 erwartet. „Einen ganzen Tag lang kann sich der Gewinner oder die Gewinnerin dann mit seiner oder ihrer Familie im Park austoben“, sagt Roelofs.