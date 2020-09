Der Landkreis Barnim bittet um Hinweise zu einem ausgesetzten Staffordshire-Terrier. Der Hund sei am 8. September gegen 15 Uhr von Bürgern in einem Waldstück zwischen Lanke und Biesenthal gefunden, teilte das Landratsamt am Montag mit.

Demnach sei der Hund an einem Baum angebunden gewesen, mit Halsband und Leine. Um den Hals soll er eine Kette mit blauer Textilschlaufe getragen haben. Er wurde in ein Tierheim eingewiesen.

Etwa ein Jahr alter Kampfhund-Rüde

Bei dem ausgesetzten Tier soll es sich um einen 44 bis 50 Zentimeter und 27 Kilogramm schweren, etwa ein Jahr alten Staffordshire-Terrier oder Mischling aus dieser Rasse handeln. Es sei ein Rüde, das Fell hellbraun, mit weißen Abzeichen an Kopf, Brust und Pfoten.

Das Veterinäramt des Landkreises hat Ermittlungen wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen.

Hinweise an das Veterinäramt des Landkreises Barnim

Wer den beschriebenen Hund kenne oder Hinweise zu seiner Herkunft oder gegebenenfalls dem Besitzer machen können, wird gebeten, sich beim Veterinäramt telefonisch zu melden unter: 03334 / 214 1600.

Hunde der Rasse Staffordshire-Bullterrier und Kreuzungen der Rasse gehören zu den Listenhunden im Land Brandenburg und sind verboten. Sie zählen zur Kategorie eins: Kampfhunde mit unwiderlegbarer Gefährlichkeit. Die Zucht und Haltung dieser Tiere ist generell untersagt.